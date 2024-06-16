Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC

ESPN. Гвоздик и Бенавидес

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе в ночь 15 с 16 июня состоялся бой с участием украинца.

В соглавном бою на ринг вышли: американец Дэвид Бенавидес (28–0, 24 KO) и украинец Александр Гвоздик (20–1, 16 KO).

На кону стоял временный титул WBC в лайт-хэвивейте.

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Бенавидес был фаворитом боя, владел перевесом и победил в 12-раундовом поединке единогласным решением по очкам.

Счет судейских записок: 116–112, 117–111 119–109 в пользу Дэвида Бенавидеса.

Для Гвоздика это второе поражение в карьере. В октябре 2019 года он проиграл объединительный бой против Артура Бетербиева.

В главном событии на ринг выйдут американцы: Джервонта Дэвис (29–0, 27 KO) и Фрэнк Мартин (18–0, 12 KO). Они разыграют чемпионский пояс WBA в легком весе.

Промоутерами шоу выступают Том Браун (TGB Promotions) и Сампсон Левкович (Sampson Boxing).

Дэвид Бенавидес (США) – Александр Гвоздик (Украина) – UD 12 (116–112, 117–111 119–109)

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