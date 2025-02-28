Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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Шоу в Эр-Рияде посетил и украинский боксер Александр Усик.

Турки Аль-Шейх обнародовал видео, где Александр встретился с легендами бокса – Оскаром Де Ла Хойей, Бернардом Хопкинсом, Ленноксом Льюисом, Принцем Насимом и Теренсом Кроуфордом.

ВИДЕО. Великая компания. Усик встретился с легендами бокса, ему пожал руку Принц

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