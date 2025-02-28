Карлос Сайнс: Мне не хватило тестов, чтобы понять машину

Карлос Сайнс возглавил протокол второго дня предсезонных тестов в Бахрейне. Гонщик Williams проехал 127 кругов и экспериментировал с настройками машины. Для Карлоса тесты на этом закончены – в пятницу весь день за рулём FW47 будет работать Алекс Элбон.

Карлос Сайнс (1-й): «День получился очень длинным, и я проехал много кругов. Несколько раз пришлось прерывать работу из-за дождя, и ветер не давал как следует найти ритм, но, в целом, мы хорошо отработали программу.

На предсезонных тестах времена на круге не слишком репрезентативны. Мы добились прогресса по сравнению со вчерашним днём, улучшили баланс и общее впечатление о машине. Однако, честно говоря, у меня ощущение, что мне не хватило этих дней тестов. В следующий раз я сяду за руль только в Австралии, но мне хотелось бы лучше понимать машину и то, как она реагирует на изменение настроек.

Тем не менее, я готов настолько хорошо, насколько только могу. С нетерпением жду, когда начну атаковать в полную силу в первой гонке!»

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