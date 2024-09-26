Трое немцев обвиняются в шантаже семьи Шумахера

Немецкая прокуратура предъявила обвинения трем мужчинам, которые, как утверждается, участвовали в заговоре с целью шантажа семьи Михаэля Шумахера.

Главарём у них был 53-летний мужчина из Вупперталя, что на западе Германии. Утверждается, что он угрожал опубликовать частные видео и фотографии Шумахера, если ему не заплатят 15 миллионов евро.

Другой подозреваемый, 53-летний мужчина из Вюльфрата, небольшого городка к северу от Вупперталя, отвечал за поиск фотографий Шумахера, среди которых, предположительно, были снимки до и после несчастного случая на лыжном курорте в 2013-м, где Михаэль получил травмы.

Подозреваемый работал охранником в семье Шумахера до 2021 года. Утверждается, что он продал материалы за «пятизначную сумму», после чего главный подозреваемый связался с семьей Шумахера в июне 2024-го, чтобы потребовать оплаты, урожая публикацией изображений в даркнете.

Третий подозреваемый – 30-летний сын подозреваемого из Вупперталя, обвиняется в соучастии созданием не поддающегося отслеживанию адреса электронной почты, с которого образцы материалов были отправлены семье Шумахера.

Все трое подозреваемых могут получить длительные тюремные сроки.

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