Десять самых высокооплачиваемых гонщиков в 2024 году

Деловое издание Forbes опубликовало свой список десяти самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1 в сезоне 2024 года. Помимо зарплаты, в материале приведены размеры бонусов, зависящих от результатов на трассе.

Как и следовало ожидать, возглавляет список действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. В 2024-м его зарплата составила $60 миллионов, и ещё $15 миллионов Макс получил в качестве бонусов.

Кроме Ферстаппена, в тройку самых высокооплачиваемых гонщиков нынешнего сезона вошли Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис.

Самые высокооплачиваемые гонщики Формулы 1 в 2024 году

Гонщик Команда Зарплата Бонус М.Ферстаппен Red Bull $60 млн $15 млн Л.Хэмилтон Mercedes $55 млн $2 млн Л.Норрис McLaren $12 млн $23 млн Ф.Алонсо Aston Martin $24 млн $3,5 млн Ш.Леклер Ferrari $15 млн $12 млн Д.Расселл Mercedes $15 млн $8 млн О.Пиастри McLaren $5 млн $17 млн С.Перес Red Bull $12 млн $7,5 млн К.Сайнс Ferrari $10 млн $9 млн П.Гасли Alpine $10 млн $2 млн

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