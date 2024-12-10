Десять самых высокооплачиваемых гонщиков в 2024 году

Деловое издание Forbes опубликовало свой список десяти самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1 в сезоне 2024 года. Помимо зарплаты, в материале приведены размеры бонусов, зависящих от результатов на трассе.
Как и следовало ожидать, возглавляет список действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. В 2024-м его зарплата составила $60 миллионов, и ещё $15 миллионов Макс получил в качестве бонусов.
Кроме Ферстаппена, в тройку самых высокооплачиваемых гонщиков нынешнего сезона вошли Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис.
Самые высокооплачиваемые гонщики Формулы 1 в 2024 году
|Гонщик
|Команда
|Зарплата
|Бонус
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|$60 млн
|$15 млн
|Л.Хэмилтон
|Mercedes
|$55 млн
|$2 млн
|Л.Норрис
|McLaren
|$12 млн
|$23 млн
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|$24 млн
|$3,5 млн
|Ш.Леклер
|Ferrari
|$15 млн
|$12 млн
|Д.Расселл
|Mercedes
|$15 млн
|$8 млн
|О.Пиастри
|McLaren
|$5 млн
|$17 млн
|С.Перес
|Red Bull
|$12 млн
|$7,5 млн
|К.Сайнс
|Ferrari
|$10 млн
|$9 млн
|П.Гасли
|Alpine
|$10 млн
|$2 млн