«Это просто глупость». В Британии обвинили Кличко во вреде бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх хочет вернуть легендарного Володимира Кличка на ринг.

Однако известный британский портал World Boxing News раскритиковал такую идею.

«Большая проблема в том, что Кличко хотят сразу дать титульный шанс. В свое время Джордж Форман дрался за титул чемпион через три года после своего возвращения. Легенда бокса не может вернуться через восемь лет и выпрыгнуть из очереди других претендентов, особенно когда ему скоро пятьдесят. Это было бы большой глупостью. Подобные решения вредят боксу», – говорится в статье портала World Boxing News.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua