«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, член Международного зала боксерской славы американец Джеймс Тони высказался об обладателе титулов WBO, WBC, WBA и IBO Александре Усике.

«Усик? Он крутой боксер-любитель. Он чемпион в супертяжелом весе, это круто, но знаете что, в крузервейте, в мою эпоху, он был бы бомжом», – отметил Тони.

Ранее экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика. Тони выбрал Теренса Кроуфорда, Дэвида Бенавидеса, который недавно победил Александра Гвоздика, и Джервонту Дэвиса.

sport.ua