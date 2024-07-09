«Это будут другие боксеры». Бывший тренер Усика оценил реванш с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир в поединке-реванше склоняется к тому, что украинский супертяж снова победит Тайсона Фьюри.

«Думааю, в реванше мы увидим не тех боксеров, которые были в первом поединке. Усик будет драться с другим Фьюри, а Фьюри – с другим Усиком. Они оба будут исправлять свои ошибки первого боя».

«Я отдаю предпочтению Усику. Он является невероятным профессиональном, он постоянно и неутомимо работает над собой. А Фьюри позволяет себе отдыхать», – считает Башир.

Реванш запланирован на 21 декабря, однако бой уже будет за три титула, а не за статус абсолютного чемпиона.

sport.ua