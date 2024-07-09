Мик Шумахер отработал на тестах Pirelli за рулём McLaren

Во вторник в Сильверстоуне начались двухдневные тесты прототипов шин Pirelli для сезона 2025 года с участием трёх команд.

За руль McLaren впервые сел Мик Шумахер. В этом сезоне немецкий гонщик выступает за Alpine в WEC и является резервным гонщиком Mercedes в Формуле 1. Поскольку McLaren использует силовые установки Mercedes, британская команда привлекла Мика к тестам.

За рулём MCL38 Шумахер проехал 53 круга с лучшим результатом 1:37.428 секунды.

Помимо McLaren в тестах участвовали Williams и Haas. Алекс Элбон проехал максимальную дистанцию дня, 86 кругов, а его лучшее время составило 1:41.116 секунды.

За рулём Haas работал резервный гонщик команды Пьетро Фиттипальди. Он проехал 62 круга с лучшим временем 1:42.124 секунды.

В среду тесты продолжатся. В McLaren Мика Шумахера сменит Ландо Норрис, в Williams за руль сядет Логан Сарджент, а в Haas – Оливер Берман.

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