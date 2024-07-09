Уимблдон. Алькарас в четырех сетах победил Пола и второй год подряд сыграет в полуфинале против Медведева

Испанский теннисист Карлос Алькарас вновь сыграет в полуфинале Уимблдона

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Томми Пол (США, 12) 5:7, 6:4, 6:2, 6:2

Карлос Алькарас провел пятый поединок против Томми Пола и одержал третью победу подряд (все предыдущие матчи прошли на харде). Алькарас выиграл 12 матч подряд на Уимблдоне и стал третьим теннисистом из Испании, кому удалось несколько раз дойти до полуфинала на Уимблдоне, после Маноло Сантаны и Рафаэля Надаля.

21-летний Карлос Алькарас шестой раз сыграет в полуфинале турнира Grand Slam и он сравнялся по этому показателю с Андре Агасси, Бьорном Боргом, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Лишь два теннисиста – Матс Виландер и Борис Беккер имели в этом возрасте больше полуфиналов на “мэйджорах” (8).

За место в финале Алькарас сыграет против Даниила Медведева, которого победил в этом году в финале “Мастерса” в Индиан-Уэллс (общий счет их противостояния 4-2 в пользу Алькараса). В прошлом году испанец в трех сетах победил Медведева в полуфинале Уимблдона.

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