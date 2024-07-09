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Футбол

“Ему не может быть места в этой команде”. Мэр Марселя против подписания скандального вингера МЮ

Бенуа Паян высказал свое мнение

"Ему не может быть места в этой команде". Мэр Марселя против подписания скандального вингера МЮ

Фото: Getty Images

    • Мэр Марселя Бенуа Паян публично выразил недовольство переходом 22-летнего вингера Мейсона Гринвуда из "Манчестер Юнайтед" в "Олимпик".

    "Его поведение просто ужасно. Бить свою жену… Я увидел фото, которые меня шокировали. Убивать свою жену таким образом не подобает мужчине, и ему не может быть места в этой команде.

    Это позор. Я попрошу Пабло Лонгорию не брать Гринвуда. Я не хочу, чтобы клуб был покрыт позором человека, который бьет свою жену".

    С Гринвуда недавно сняли обвинения в сексуальном насилии. Футболист может присоединиться к французскому клубу за 30 миллионов евро.

    www.ua-football.com

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