Нere we go. Ветеран Манчестер Сити подпишет контракт с Бернли

"Бернли" достиг договоренности с "Манчестер Сити" об аренде опытного защитника Кайла Уокера.

По информации Фабрицио Романо, все детали соглашения уже согласованы, и подписание контракта будет завершено в ближайшее время.

В случае, если Уокер сыграет 70% матчей, а "Бернли" сохранит прописку в АПЛ, клуб будет обязан выкупить англичанина за 5 миллионов фунтов стерлингов.

35-летний защитник подпишет с "Бернли" двухлетний контракт. Первая часть медицинских тестов уже успешно пройдена.

Добавим, что прошлый сезон оказался для Уокера достаточно насыщенным. Первую половину кампании он провел в составе "Манчестер Сити", после чего перешел в итальянский "Милан" на правах аренды.

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