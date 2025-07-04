Лоусон: Наша машина быстра в Сильверстоуне

В Racing Bulls позитивно оценивают итоги пятницы в Сильверстоуне…

Айзек Хаджар (9-й): «Хорошее начало уик-энда. Мы были быстры в двух тренировках, между сессиями внесли некоторые коррективы – и они сработали. Похоже, мы добились максимума от машины.

На горячем асфальте составы C3 и C4 работали похоже, но завтра прогноз обещает более прохладную погоду, при которой более мягкие шины станут лучшим выбором. На длинных сериях кругов мы с Лиамом разделили программу – он работал на Medium, а я на Soft, что позволило оценить разницу.

Из-за ветра результаты определялись как в лотерее, но в целом мы выглядели неплохо. Условия одинаковые для всех, и мы к ним быстро адаптировались».

Лиам Лоусон (10-й): «Хорошее начало. Как и на прошлой неделе, наши с напарником результаты оказались очень близки. Между сессиями мы скорректировали настройки, добившись большей скорости.

Сильный ветер влияет на баланс, но наша машина быстра в Сильверстоуне. Я впервые пилотирую здесь за рулём Формулы 1 и должен сказать, что мне это нравится! Надеюсь, в субботу мы поборемся за выход в финал квалификации».

Алан Пермейн, гоночный директор: «Позитивное начало уик-энда. В первой и второй тренировке гонщики были довольны машинами, особенно в скоростных поворотах. На медленных участках нужно прибавить на коротких и длинных сериях, но мы поработаем на симуляторе и найдём возможность это сделать».

Источник