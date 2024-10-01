Один из брендов Хэмилтона может стать спонсором Ferrari

В 2025 году Льюис Хэмилтон, самый успешный гонщик в истории Формулы 1, победитель 105 гонок и обладатель семи чемпионских титулов, присоединится к самой успешной команде – Ferrari. Пока сложно сказать, насколько это сотрудничество получится продуктивным со спортивной точки зрения, но финансово выиграют обе стороны.

Британский журналист Джо Савар пишет, что, по слухам, со следующего года в числе спонсоров Ferrari появится компания, принадлежащая Льюису Хэмилтону. Речь о мексиканском бренде безалкогольной текилы Almave, одним из совладельцев которого является Льюис.

Продукция Almave впервые появилась на рынке в 2023 году, а в августе 2024-го в число акционеров компании вошла французская Pernod Ricard. Компания займётся раскруткой бренда на международном уровне, и возможное сотрудничество с Ferrari вписывается в эту стратегию.

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