Тренер назвал два желаемых боя для Дюбуа. Пояснил, почему и Усик в планах

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Тренер Дон Чарльз, который работает с чемпионом IBF в супертяжелом дивизионе британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), высказался о планах подопечного, назвав два поединка, которые их интересуют, включая новую встречу с Александром Усиком.

Как известно, в 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9-м раунде. В 5-м раунде британец откровенно пробил ниже пояса, и Александр долго приходил в себя.

«Они просто спрашивают у меня, согласен ли я с выбором оппонента. А я уже говорю «да» или «нет». Если предложат реванш с Энтони Джошуа, то я однозначно скажу «да». Причем это будет «да» с большой буквы. Если предложат бой с победителем реванша Усик – Фьюри, то я точно так же дам добро.

Он уже дрался с Усиком. Тогда я только начал с ним сотрудничать. А сейчас мы уже вместе 14 месяцев. В реванше все будет иначе. Он знает, что может потрясти Усика. И мы сделаем все, чтобы исправить ту ошибку», – заявил Дон Чарльз.

Ранее Дон Чарльз высказался об Александре Усике.

sport.ua