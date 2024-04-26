Промоутер Уайлдера оценил шансы на бой с Джошуа после победы над Чжаном

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Промоутер Шелли Финкель, который представляет интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO), прокомментировал возможность своего клинета выйти на бой против Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) после потенциальной победы над Чжаном Чжилеем (26-2-1, 21 KO).

«Это спекуляция, но если 1 июня все пройдет хорошо, как мы надеемся и ожидаем, и нам это предложат, мы будем полностью готовы.

Слушайте, я знаю, почему Деонтей проиграл Паркер. Но мы не верили, что это случится, так что нельзя забегать слишком далеко вперед.

Теперь у нас впереди большой бой, и если Деонтей сделает все, что должен, то, надеюсь, это останется в прошлом, а мы пойдем дальше», – сказал Финкель.

Бой Уайлдер – Чжан состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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