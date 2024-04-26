Экс-тренер Шахтёра Фонсека может перебраться из Лилля в другой французский клуб

Возможная смена прописки внутри одного чемпионата

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Французский "Марсель" нацелился на главного тренера "Лилля" Паулу Фонсеке. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство "бело-голубых" видит в Фонсеке замену для Жана-Луи Гассе, который скорее всего покинет пост наставника команды по окончании сезона.

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Ранее сообщалось об интересе к 51-летнему специалисту со стороны "Милана" и "Ливерпуля".

Напомним, что Фонсека возглавляет "Лилль" с 2022 года. На данный момент "доги" занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 52 балла. Контракт португальца с командой истекает этим летом.

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