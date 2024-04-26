База знищених Росією спортивних об’єктів України – їх вже понад 500 (фото)

Щодня російські терористичні війська обстрілюють територію України. Казочки про виключно точні удари по українським військовим базам залишилися у минулому. РФ відверто б'є по критичній та цивільній, в тому числі й спортивній інфраструктурі.

За інформацією Міністерства молоді та спорту України, яку отримала Tribuna.com, від початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 502 (!) наших спортивних об'єктів. 101 з них – зруйновано повністю або знищено частково. Це інформація станом на березень 2024 року.

На їхню відбудову вже потрібно більше 300 млн доларів. І ця цифра тільки продовжує рости.

Також постраждали постраждало 42 об`єкти молодіжної інфраструктури на суму понад 135 млн грн. Ще 62 з них окуповано

У більш ніж 45 містах та селах були знищені або частково пошкоджені спортивні споруди

Найбільших руйнувань зазнав Маріуполь – тільки точно підтверджених Міністерством 22 об'єкти.

В цілому ж найбільше спортивних об’єктів зруйновано у Харківській області – 163; у Луганській – 95, Донецькій – 71, Херсонській – 79, Миколаївській – 26, Київській – 16 (з них 5 об’єктів в місті Київ), Дніпропетровській – 16, Чернігівській – 11, Сумській – 8, Запорізькій – 6, Житомирській – 5, Одеській – 4.

Окупанти обстрілювали як локальні спортивні зали та дитячо-юнацькі спортивні школи, так і великі стадіони й комплекси. Для прикладу, повністю знищені Центр підготовки Федерації тенісу України в Ірпені та єдиний критий легкоатлетичний манеж у Маріуполі, майже під фундамент знесена будівля Державного центру олімпійської підготовки з біатлону на Чернігівщині.

Але окрім обстрілів росіяни вдавалися й до дикого варварства. На стадіоні «Борекс» в Бородянці вони спеціально виорали на газоні букву «V» та залишили наскельні малюнки.

Також спортивні об'єкти страждають і внаслідок техногенних катастроф, що спричинили росіяни. До прикладу, був затоплений стадіон «Енергія» після підриву Каховської ГЕС.

Варто розуміти, що це не всі руйнування – багато споруд знаходять під окупацією та на лінії зіткнення.

Цей матеріал буде оновлюватись, ми будемо додавати у нього нові об'єкти, до яких отримаємо доступ.

Якщо ви маєте фото пошкоджених спортивних об'єктів, яких нема у цьому пості, й готові їх поширити, надсилайте на пошту oroshkevich@tribuna.com.

Ми додамо їх у матеріал та використаємо для ілюстрації впливу російської агресії на український спорт.

Автори: Станіслав Орошкевич, Єлизавета Гендіна

Фото обкладинки поста: Anatolii Siryk / Ukrinform; Николай Синельников

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