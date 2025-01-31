Карри, ЛеБрон, Тейтум и Адетокумбо: НБА назвала составы команд на Матч звезд

Ивент пройдет без Дончича, Янга, Букера и Адебайо

Стали известны заявочные составы на грядущий Матч звезд НБА.

Ассоциация представила 24 баскетболистов: по 12 от каждой конференции. Отметим, что вне списка остались Лука Дончич из Далласа, Бем Адебайо из Майами и представитель Атланты Трей Янг.

Западная конференция (старт): Стеф Карри (Голден Стейт Уорриорз), ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), Шей Гилджес-Александер (Оклахома-Сити Тандер), Кевин Дюрант (Финикс Санз), Никола Йокич (Денвер Наггетс) — старт;

Энтони Дэвис (Лос-Анджелес Лейкерс), Энтони Эдвардс (Миннесота Тимбервулвз), Джеймс Харден (Лос Анджелес Клипперс), Джарен Джексон (Мемфис Гриззлис), Альперен Шенгюн (Хьюстон Рокетс), Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио Сперс), Джейлен Уильямс (Оклахома-Сити Тандер).

Восточная конференция (старт): Яннис Адетокумбо (Милуоки Бакс), Джейлен Брансон (Нью-Йорк Никс), Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк Никс), Донован Митчелл (Кливленд Кавальерс), Джейсон Тейтум (Бостон Селтикс);

Джейлен Браун (Бостон Селтикс), Кейд Каннингем (Детройт Пистонз), Дариус Гарленд (Кливленд Кавальерс), Тайлер Гирро (Майами Хит), Дамиан Лиллард (Милуоки Бакс), Эван Мобли (Кливленд Кавальерс), Паскаль Сиакам (Индиана Пэйсерз).

Матч всех звезд НБА пройдет в Сан-Франциско 16 февраля.

⭐️ The 2025 NBA All-Stars ⭐️ pic.twitter.com/ivUSKhcfuq — NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2025

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