Дайтона: Победу в LMP2 присудили команде Зака Брауна

United Autosports, команда Зака Брауна, унаследовала победу в классе LMP2 через несколько дней после финиша «24 часов Дайтоны» из-за штрафа, полученного Tower Motorsports.

В минувшее воскресенье все, кто следил за событиями в Дайтоне, видели, что первым в этой категории финишировала машина №8 – в состав её экипажа входили Себастьен Бурдэ (четырёхкратный чемпион ChampCar и бывший гонщик Формулы 1), Себастьян Альварес, Джон Фарано и Йоб ван Уйтерт.

Но затянувшаяся техническая инспекция в итоге обнародовала свои выводы, суть которых в том, что износ контрольной планки под днищем спортпрототипа Oreca команды Tower Motorsports превысил допустимые 5 миллиметров. В результате экипаж был лишён победы и переместился на 12-е, последнее местов в классе LMP2.

Команда пыталась опротестовать решение стюардов, но её протест был отклонён. Таким образом, победителями был признан экипаж United Autosport, выступавший под №22, завершивший гонку вторым. В этот квартет входили Пол ди Реста (в своё время тоже выступавший в Формуле 1), Даниэль Гольдбург, Расмус Линдх и Джеймс Аллен. На трассе он пересёк линию финиша на 44,697 секунды позже машины №8.

Но по решению стюардов американской серии IMSA в итоговом протоколе марафона он поднялся на первое место в своей категории и на 8-е в абсолютной классификации.

«Мы стали победителями гонки в Дайтоне! – поделился радостью Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing и совладелец United Autosports. – Экипаж №22 нашей команды был признан победившим в классе LMP2, и это ещё одно огромное достижение!

United Autosport дважды побеждала в Ле-Мане, дважды завоёвывала поул в Дайтоне, а теперь выиграла «24 часов Дайтоны» – поздравления гонщикам, которые делают всё ради победы. Очень скоро мы вместе её отметим!»

Разумеется, совсем иные настроения у тех гонщиков, у кого отняли победу, за которую они боролись в прошлый уик-энд.

Вот что по этому поводу на своих страницах в социальный сетях написал Себастьен Бурдэ: «Гонки иногда бывают жестокими, но те, кто ими руководит, могут быть намного хуже. Команда Tower Motorsports победила в классе LMP2. На нашей машине вышел из строя третий задний амортизатор, который отвечает за высоту дорожного просвета, из-за чего задняя часть машины слишком сильно опустилась, и в итоге это привело к повышенному износу контрольной планки.

В недавнем прошлом в IMSA всегда использовали здравый смысл, применяя правила, если нарушения были связаны с техническими проблемами. К сожалению, сейчас было иначе.

Хочу поблагодарить всех в нашей команде за безупречную работу и преданность делу. Их выставили обманщиками, из-за этого я чувствую себя отвратительно…»

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