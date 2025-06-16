Минарди: В 18 лет Кими стал одним из главных героев

Бывший владелец собственной команды Джанкарло Минарди на своём сайте поделился впечатлениями от Гран При Канады…

Джанкарло Минарди: «Подиум Кими Антонелли на Гран При Канады стал для итальянского автоспорта столь же замечательным, сколь и важным моментом. Этот подиум прервал серию из трёх неудачных Гран При для молодого гонщика из Болоньи, в основном из-за проблем с надежностью.

В 18 лет Кими стал одним из главных героев необыкновенной гонки в сложных условиях. Судя по его времени на круге, в некоторые моменты он ехал быстрее своего победившего в гонке напарника. Снимаю шляпу перед Тото Вольффом и Mercedes, которые доверили и вложились в Антонелли, но, прежде всего, поздравляю самого его с этим результатом.

Кими наилучшим образом провёл напряжённую гонку, в которой за десять кругов до финиша пять машин разделяли всего пять секунд. Норрис вновь проявил психическую неустойчивость, а Антонелли был стабилен и смог удержать позади лидера чемпионата мира. В окружении акул он не дал себя запугать, хотя был самым молодым и наименее опытным в этой пятёрке. Опыт нельзя купить в супермаркете, его можно получить только на трассе, не допуская ошибок, как Кими в Монреале.

Помимо подиума Кими, Джордж Расселл принёс Mercedes первую победу в сезоне. Новинки, которые команда привезла в Канаду, сработали, принеся им второе место в кубке конструкторов. Впервые с начала сезона на подиуме не было гонщиков McLaren.

Пятое и шестое места заняла Ferrari. Результат отражает текущую силу машины. Но до конца сезона ещё далеко, у них будет шанс наверстать упущенное, а пока в Маранелло празднуют третью подряд победу в 24 часах Ле-Мана. Они всё ещё умеют строить машины, умеющие побеждать».

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