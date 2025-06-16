Галле. Циципас за два часа одолел Дардери, Марожан победил Кецмановича

Результаты первого игрового дня на турнире ATP 500 в Галле
Галле, Германия • 16-22 июня • трава • €2,683,820
Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) – Александр Мюллер (Франция) 6:4, 6:4
Фабиан Марожан (Венгрия) – Миомир Кецманович (Сербия) 6:7(3), 6:4, 6:4
Стефанос Циципас (Греция) – Лучано Дардери (Италия) 6:4, 3:6, 7:6(5)
Кантен Алис (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция, Q) 6:4, 6:4
Даниил Медведев (-) – Даниэль Альтмайер (Германия, WC) 6:3, 6:3