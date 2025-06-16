Ветеран Андрей Михнов продолжит карьеру в 41 год

ХК «Фасса». Андрей Михнов с шайбой

Ветеран и великан украинского хоккея 41-летний Андрей Михнов не собирается вешать коньки на гвоздь. Бывший нападающий «Сокола», «Донбасса», «Беркута» и многих других иностранных команд договорился о продлении сотрудничества с итальянской Фассой», которая выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Италии (IHL).

«В Италии немного ужесточили лимит на легионеров, но «Фасса» не стала разрушать наше интернациональное первое звено, где у нас неплохо получалось в прошлом сезоне, – говорит Михнов. – Думаю, силенок на 1–2 сезона у меня еще осталось. Дай Бог, чтобы без травм».

В прошлом сезоне Михнов, который входит в Топ-4 лучших снайперов в истории сборной Украины, также провел в Италии в форме «Фассы» и набрал огненные 67 (25+42) очков в 35-ти матчах! Увы, весной усилий украинца не хватило, чтобы команда пробилась в плей-офф.

Напомним, что именно Италия станет страной-хозяйкой на зимних Олимпийских играх-2026.

sport.ua