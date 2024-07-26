Сборная Украины U-18 проиграла Чехии в стартовом матче юношеского Евробаскета-2024

Лучшим в составе сине-желтых стал Десмонд Йяму, который набрал 17 очков и 8 подборов

Сборная Украины U-18 проиграла Чехии в своем стартовом матче юношеского чемпионата Европы-2024 в дивизионе В — 71:93.

Чехи лучше провели первую четверть, после чего украинцы сумели выровнять игру и уйти на перерыв с ничейным счетом. Во второй половине встречи Чехия доминировала на площадке, одержав уверенную победу.

В составе сине-желтых лучшим стал центровой Десмонд Йяму, который набрал 17 очков и совершил 8 подборов (РЭ 23). Дабл-дабл оформил Андрей Сытар — 12 очков и 10 подборов.

В следующем матче команда Андриуса Вайсекаускаса сыграет против Кипра. Матч состоится в субботу, 27 июля.

Чемпионат Европы-2024 по баскетболу. Дивизион В. Группа С. Первый тур

Чехия U-18 — Украина U-18 — 93:71 (26:20, 16:22, 26:17, 25:12)

Украина: Йяму (17+8 подборов), Романица (9), Сушкин (6+7 передач), Колобов (2), Липка (1), Сытар (12+10 подборов), Упырь (12), Лохманчук (6), Гогуленко (4), Балюк (2)

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