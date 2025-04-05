Подготовка к ЧМ. Состав сборной Украины по хоккею на сбор

В конце апреля сборная Украины по хоккею впервые за долгое время будет участвовать в чемпионате мира в Дивизионе 1A.
С 9 апреля команды Дмитрия Христича начнет сбор в Польше в рамках подготовки к турниру. Сборная сыграет два контрольных матча против национальной команды Польши и одну встречу с Японией.
На ЧМ соперниками Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Италия и Румыния (принимает турнир). Две команды поднимутся в элитный дивизион и одна вылетит в третий по счету дивизион.
Состав сборной Украины на сбор
Вратари: Богдан Дьяченко (Сокол, Украина) Александр Левшин (Toronto Patriots, Канада), Сергей Писаренко (Faasa, Италия).
Защитники: Игорь Мережко (Plzeň, Чехия), Владимир Волков (TEBS Bratislava, Словакия), Алексей Дахновский (Topolcany, Словакия), Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия), Артем Гребеник (Mont-Blanc, Франция), Евгений Ратушный (Шторм, Украина), Филипп Пангелов-Юлдашев (Jestrabi Prostejov, Чехия), Никита Полоницкий (Сокол, Украина), Глеб Варава (Шторм, Одесса).
Нападающие: Даниил Трахт (Lukko, Финляндия), Вадим Мазур, Виктор Захаров, Денис Бородай, Алексей Янишевский (все – Сокол, Украина), Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин (оба – Кременчуг, Украина), Илья Крикля (Шторм, Украина), Алексей Ворона (Torun, Польша), Илья Коренчук (Zaglebie Sosnowiec, Польша), Илларион Куприянов (Dukla Jihlava U20, Чехия), Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция), Ярослав Панченко (Киев Кэпиталз, Украина), Александр Пересунько (Presov, Словакия), Станислав Садовиков (Berani Zlin, Чехия), Евгений Фадеев (Bregenzerwald, Австрия), Андрей Денискин (Torun, Польша).
Резервный список
Вратари: Эдуард Захарченко (Кременчуг, Украина), Роман Батиг (Burlington Cougars, Канада), Назар Бойко (Киев Кэпиталз, Украина).
Защитники: Денис Матусевич (Кременчуг, Украина), Виталий Андрейкив (Zaglebie Sosnowiec, Польша), Артур Чолач (Tahoe Knight Monsters, США).
Нападающие: Алексей Евтехов (Dynamo Pardubice B, Чехия), Богдан Панасенко (Celje, Словения), Никита Сидоренко (Шторм, Украина), Михаил Ковальчук (STS Sanok, Польша), Михаил Симчук (Trinity Western Univ., США), Даниил Царьковский (HK Celje, Словенія).