Подготовка к ЧМ. Состав сборной Украины по хоккею на сбор

ФХУ

В конце апреля сборная Украины по хоккею впервые за долгое время будет участвовать в чемпионате мира в Дивизионе 1A.

С 9 апреля команды Дмитрия Христича начнет сбор в Польше в рамках подготовки к турниру. Сборная сыграет два контрольных матча против национальной команды Польши и одну встречу с Японией.

На ЧМ соперниками Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Италия и Румыния (принимает турнир). Две команды поднимутся в элитный дивизион и одна вылетит в третий по счету дивизион.

Состав сборной Украины на сбор

Вратари: Богдан Дьяченко (Сокол, Украина) Александр Левшин (Toronto Patriots, Канада), Сергей Писаренко (Faasa, Италия).

Защитники: Игорь Мережко (Plzeň, Чехия), Владимир Волков (TEBS Bratislava, Словакия), Алексей Дахновский (Topolcany, Словакия), Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия), Артем Гребеник (Mont-Blanc, Франция), Евгений Ратушный (Шторм, Украина), Филипп Пангелов-Юлдашев (Jestrabi Prostejov, Чехия), Никита Полоницкий (Сокол, Украина), Глеб Варава (Шторм, Одесса).

Нападающие: Даниил Трахт (Lukko, Финляндия), Вадим Мазур, Виктор Захаров, Денис Бородай, Алексей Янишевский (все – Сокол, Украина), Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин (оба – Кременчуг, Украина), Илья Крикля (Шторм, Украина), Алексей Ворона (Torun, Польша), Илья Коренчук (Zaglebie Sosnowiec, Польша), Илларион Куприянов (Dukla Jihlava U20, Чехия), Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция), Ярослав Панченко (Киев Кэпиталз, Украина), Александр Пересунько (Presov, Словакия), Станислав Садовиков (Berani Zlin, Чехия), Евгений Фадеев (Bregenzerwald, Австрия), Андрей Денискин (Torun, Польша).

Резервный список

Вратари: Эдуард Захарченко (Кременчуг, Украина), Роман Батиг (Burlington Cougars, Канада), Назар Бойко (Киев Кэпиталз, Украина).

Защитники: Денис Матусевич (Кременчуг, Украина), Виталий Андрейкив (Zaglebie Sosnowiec, Польша), Артур Чолач (Tahoe Knight Monsters, США).

Нападающие: Алексей Евтехов (Dynamo Pardubice B, Чехия), Богдан Панасенко (Celje, Словения), Никита Сидоренко (Шторм, Украина), Михаил Ковальчук (STS Sanok, Польша), Михаил Симчук (Trinity Western Univ., США), Даниил Царьковский (HK Celje, Словенія).

sport.ua