Голкипер Левшин подписал контракт с канадским Принс-Джордж Кугарс

IIHF. Александр Левшин на МЧМ-2025

Самый молодой вратарь в истории национальной сборной Украины 19-летний Александр Левшин, которого на импорт-драфте CHL во втором раунде (№110) выбрал канадский «Принс-Джордж Кугарс», подписал контракт с клубом Западной хоккейной лиги (WHL).

«Для меня невероятная честь быть выбранным в престижную лигу WHL, и особенно важно присоединиться к клубу с такой богатой историей и преданными болельщиками», – сказал Левшин в комментарии клубному сайту «Принс-Джордж Кугарс».

Уроженец Харькова Александр Левшин провел сезон-2024/25 в составе «Торонто Пэтриотс» в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL), где он продемонстрировал впечатляющие результаты: 23 победы, 10 поражений, 2 ничьи, средний коэффициент пропущенных шайб – 2,43 и процент отраженных бросков – 93,5%. Кроме того, харьковчанин признавался лучшим голкипером молодежного чемпионата мира в дивизионе 1В, дебютировал весной 2025 года за национальную сборную Украины на ЧМ в дивизионе 1A и этим летом получил неоценимый опыт в лагере развития клуба НХЛ – «Ванкувер Кэнакс».

«Александр – крупный вратарь, который в прошлом сезоне играл в Юниорской лиге Онтарио», – говорит директор скаутского отдела «Кугарс» Боб Симмондс. «Он сильный игрок с прочным фундаментом. Проще говоря, он делает сейвы. Мы рады видеть его в тренировочном лагере. Он с нетерпением ждет возможности познакомиться и поучиться у коллеги по амплуа Джоша Равенсбергена, которого этим летом в первом раунде драфта НХЛ (№30) выбрал «Сан-Хосе».

Ранее вратарь сборной Украины рассказал, что в WHL его команду ожидают самые дальние переезды.

