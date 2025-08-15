“С учетом компенсированного времени почти половину матча играли вдесятером”: помощник Турана – о вылете из ЛЕ

Ассистент главного тренера "Шахтера" Керем Яваш на послематчевой пресс-конференции подвел итоги противостояния с "Панатинаикосом".

"После такого матча трудно говорить. Испытываем разные эмоции. У нас молодая команда с качественными футболистами. Это была вторая встреча, и я могу сказать, что мы удовлетворены выступлением как отдельных игроков, так и команды в целом и в первом поединке, и во втором. Индивидуальный прогресс наших футболистов отражается на том, как играет команда, – и это нас радует. Мы считаем, что были лучше как в первой, так и во второй встрече, но футбол – игра результатов, и нам не удалось достичь желаемого результата. Это огорчает”.

"Мы рады, потому что верим, что движемся в правильном пути. Контролировали игру в обоих таймах. Во время перерыва мы сказали футболистам, что нужен более высокий ритм и более острая атакующая игра. Во втором тайме удалось это реализовать, были моменты, но не смогли воспользоваться сполна. На 82-й минуте один из наших футболистов получил вторую желтую. С учетом компенсированного времени почти половину матча играли вдесятером. Это было неудачное решение арбитра, потому что этот эпизод не тянул на вторую желтую. На таком уровне арбитры должны быть внимательнее, ведь играть вдесятером непросто”.

"Даже вдесятером мы хорошо действовали в обороне, сопротивлялись и были командой, которая имела больше шансов, но пенальти в футболе незаменимы. Мы выбыли из основного этапа ЛЕ, куда стремились попасть. Вместе с тем довольны игрой и выступлениями футболистов. Видим, что прогрессируем. Расстроены, что не добились результата. Проведем детальный анализ игры и сосредоточимся на следующем матче УПЛ. После этого сыграем в плей-офф с "Серветтом", чтобы пройти в основной этап Лиги конференций. Команда заслуживает участия в европейских соревнованиях и убежден, что там будем успешны. Я верю, что наша игра улучшится, и мы будем выступать еще лучше на групповом этапе”.

"Когда Арда зашел в раздевалку, он не сказал ничего другого, кроме того, что я только что сказал. Он отметил, что доволен выступлением, борьбой и игрой. Поздравил команду с этим. Также сказал, что после таких результатов в таких играх приобретаешь опыт, и с этим опытом мы будем продолжать прогрессировать. Мы никогда не сдадимся. Наши выступления и стиль игры будут улучшаться”, – заявил помощник Турана.

17 августа "горняки" будут играть против "Вереса" в Ровно.

