Лицо в крови. Украинский боксер победил в бою, но его отстранили от бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Лозан

Непобедимый украинский боксер Даниил Лозан провел бой в четвертьфинале Гран-при WBC, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинец вышел на ринг против представителя Казахстана Санатали Тольтаева

Украинский боксер победил техническим решением судей, после того как оба соперника столкнулись головами.

Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube

Сообщается, что Лозана из-за полученного рассечения отстранили на один месяц. Полуфинал Гран-при ориентировочно пройдет через два месяца, поэтому Лозан успеет восстановиться.

Гран-при WBC – это турнир Всемирного боксерского совета, который проводится в четырех весовых категориях среди 128 боксеров со всего мира. Победители получат Кубок Хосе Сулеймана.

sport.ua