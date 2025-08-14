Прикарпатье-Говерла продлила контракт с защитником Маркивым

В прошлом сезоне он провел 30 матчей за клуб

Прикарпатье-Говерла продлила контракт с защитником Даниилом Маркивым.

Даниил представляет клуб с лета прошлого года. В сезоне 2024/25 Маркив провел 30 матчей: в среднем за игру, защитник набирал 7,0 очков, 2,1 подбора и 0,9 ассиста.

Это второе переподписание Говерлы перед грядущим сезоном Суперлиги FAVBET. Ранее клуб оформил новый контракт с 22-летним форвардом Владиславом Ивановым.

В регулярном сезоне 2024/25 Прикарпатье-Говерла добыла лишь пять побед. В серии плей-офф клуб потерпел фиаско от Днепра в первом раунде.

