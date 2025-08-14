БК Запорожье подписал американского защитника Мэттьюза

23-летний игрок начинает свою профессиональную карьеру

БК Запорожье пополнил свои ряды американским защитником Калибом Мэттьюзом.

23-летний игрок ранее учился и играл в баскетбол в университете Квинс-Роялс (Шарлотт).

В последнем студенческом сезоне Калиб набирал в среднем 8 очков, 2,9 подбора и 2,7 ассиста за 25 минут, проведенных на площадке, попадая 48% бросков с игры.

В предстоящем сезоне Калиб Мэттьюз начнет профессиональную карьеру и в составе БК Запорожье дебютирует в европейском баскетболе.

Напомним, что запорожский клуб в это межсезонье сменил главного тренера — вместо Валерия Плеханова команду возглавил Александр Пащенко. БК Запорожье ранее уже подписал форварда Кирилла Климанова и американского защитника Брекстона Лавингса.

БК Запорожье в минувшем сезоне финишировал на шестой позиции в регулярном чемпионате Суперлиги, а в плей-офф выбыл на стадии четвертьфинала от БК Ровно.

