Защитник Санон и форвард Войналович не сыграют за Украину против Португалии в отборе на Евробаскет-2025

Иссуф получил травму бедра, а Андрею сыграть в обеих февральских встречах помешала болезнь

Сборная Украины по баскетболу потерпела две кадровые потери в преддверии заключительного матча квалификации на Евробаскет-2025 против команды Португалии.

В ближайшем поединке своей национальной команде не смогут помочь защитник латвийского ВЭФ Иссуф Санон (травма задней поверхности бедра) и форвард азербайджанского Сабаха Андрей Войналович. Если Санон принял участие во вчерашнем поединке против Словении (71:84), набрав 11 очков, то Войналович пропустит оба февральских матча.

Выбывших игроков заменят защитник Кривбасса Михаил Бублик и центровой Монако Максим Кличко.

Сегодня сборная Украины вылетела из Риги в Порту, где проведет последний, шестой матч отбора на Евробаскет. После вчерашнего поражения от Словении команда Айнарса Багатскиса гарантировала себе последнее место в квартете А квалификации.

Напомним, ранее сине-желтые, тогда еще под руководством Виталия Степановского, уступили на выезде Словении (73:87) и потерпели поражение от Португалии (77:79), после чего дважды проиграли Израилю (73:86 и 75:88).

Заключительный матч квалификации на Евробаскет-2025 Украина проведет 24 февраля на выезде против Португалии.

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