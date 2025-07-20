Сборная Украины U-20 проиграла Финляндии и заняла последнее 16-е место на Евробаскете-2025

Ранее сине-желтые досрочно оформили вылет из элитного дивизиона

Сборная Украины U-20 проиграла Финляндии в матче за 15-е место на молодежном Евробаскете-2025 в Дивизионе А — 82:84.

Сине-желтые уверенно провели стартовую четверть, завершив ее с преимуществом в 17 очков. Перед уходом на большой перерыв их перевес сократился до 14 баллов, а вторая половина встречи выдалась для подопечных Валерия Плеханова крайне неудачной.

Перед заключительной четвертью Украина вела с преимуществом в 10 очков, но позволила финской сборной совершить камбэк.

Отметим, что из 82-х набранных очков Украиной в матче, 51 на счету двух игроков — Егор Сушкин набрал 26 баллов, а Лука Лохманчук — 25.

Команда Валерия Плеханова проиграла седьмой матч из семи на Евробаскете-2025. Ранее в групповом раунде украинцы уступили Германии (62:64), Бельгии (55:65) и Италии (60:80), и заняли последнее место в группе С. Затем сине-желтые проиграли Сербии (61:75) в 1/8 финала, Чехии (65:85) в матче за 9-16 места, а затем уступили Исландии (67:88) в игре за 13-16 места.

После поражения от Исландии Украина U-20 досрочно выбыла из элитного дивизиона.

Евробаскет-2025. Дивизион А. Матч за 15-е место

Украина U-20 — Финляндия U-20 — 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

Украина: Колаволе 8, Упырь 3, Лохманчук 25 + 5 подборов, Йяму 5 + 8 подборов, Кузнецов 0 – старт; Сушкин 26, Лещина 7, Сытарь 5 + 14 подборов, Бутко 3, Романица 0

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