Запорожье с рекордом Хохоника обыграло Прикарпатье-Говерлу, Кривбасс победил Старый Луцк в Суперлиге FAVBET

Разыгрывающий запорожцев сделал 19 ассистов за матч

Состоялись еще два матча заключительной игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25.

В Днепре БК Запорожье сыграл с Прикарпатьем-Говерлой и добыл победу благодаря рывку в третьей четверти — 92:82. Отметим результативную игру Абдулрахмана Баха (24 очка) и Максима Никитина (20 очков + 9 подборов).

Один из лидеров запорожцев Андрей Хохоник установил исторический рекорд Суперлиги по количеству передач за матч. В поединке с Прикарпатьем-Говерлой разыгрывающий сделал 19 ассистов, превзойдя показатели Рикки Минарда (Будивельник, 17 передач), Джеррела Блессингейма (Одесса, 17) и Михаила Горобченко (Днепр, 17).

В Черкассах встретились Кривбасс и Старый Луцк. Подопечные Антона Мусиенко выиграли первую четверть с разницей в 14 очков (32:18), однако развить и удержать преимущество им не удалось. Кривбасс был сильнее в трех последующих 10-минутках и добыл волевую победу — 80:71.

Запорожье (11-17) завершило сезон на шестом месте в Суперлиге FAVBET, Прикарпатье-Говерла (5-23) заняла восьмую позицию. Кривбасс (12-16) стал пятым в турнирной таблице, Старый Луцк (7-21) расположился на седьмой позиции.

Сегодняшний игровой день завершится матчами Днепр — Киев-Баскет и Черкасские Мавпы — БК Ровно.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Прикарпатье-Говерла — 92:82 (27:21, 22:23, 26:15, 17:23)

БК Запорожье: Бах (24 + 5 подборов), Никитин (20 + 9 подборов), Моо (14), Хохоник (10 + 5 подборов + 19 передач), Дмитренко (8), Буц (6), Новиков (5), Петренко (4), Николайчук (1 + 6 подборов)

Прикарпатье-Говерла: Рид (17 + 6 передач), Кабацюра (15 + 5 подборов), Стародуб (13 + 7 подборов + 5 передач), Чугунов (9), Вит. Лемишка (9 + 5 подборов), Кузнецов (9), Вик. Лемишка (4), Бречка (3), Маркив (2), Иванов (1)

Кривбасс — Старый Луцк — 80:71 (18:32, 17:9, 26:18, 19:12)

Кривбасс: Бублик (21 + 6 подборов), Товкач (17 + 8 подборов), Быков (11), Триколенко (9), Ловингс (7 + 8 передач), Водолазский (6), Келли (6 + 5 подборов), Мельник (3)

Старый Луцк: Ньютон (22 + 7 подборов), Кольченко (11 + 8 подборов), Лесык (10), Прозапас (10), Михайлов (7), Лавани (6), Горобченко (3 + 5 подборов), Дюпин (2)

Источник