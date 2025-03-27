Анталия (W35). Котляр пробилась в четвертьфинал, Соболева проиграла во втором круге

Украинские теннисистки сыграли свои вторые матчи на турнире ITF в Турции



Елизавета Котляр (№855 WTA) одержала победу над пятой сеяной Лаурой Самсон из Чехии (№338 WTA) со счётом 2:6, 6:0, 6:3. Украинка впервые сыграет в четвертьфинале соревнований с призовым фондом $25,000. За место в полуфинале Котляр будет бороться с венгеркой Амариссой Киарой Тот (№301), посеянной под третьим номером.

Анастасия Соболева (№197 WTA), которая была лидером посева на турнире в Анталии, потерпела поражение от Дениславы Глушковой из Болгарии (№498 WTA) – 2:6, 6:7(5).

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