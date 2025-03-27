Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»

Sky Sports. Тайсон Фьюри

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум считает, что британскому супертяжу не стоит возвращаться в бокс и лучше наслаждаться завершением карьеры.

«Я думаю, Фьюри и его семья заслужили, чтобы он остался вне бокса и завершил карьеру. Не думаю, что ему стоит возвращаться в ринг, он уже достаточно сделал в боксе. Я ему советую не возвращаться».

«Бой с Джошуа? Я не британец, поэтому не так сильно воодушевлен этим поединком. Так что меня не огорчит, если я не увижу его бой с Джошуа. Конечно, если Тайссн захочет вернуться, то мы, как проуомтеры, будем делать все для организации поединка», – сказал Арум.

Фьюри завершил карьеру после двух поражений от Александра Усика.

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sport.ua