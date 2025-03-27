Sauber и Edelweiss продлили контракт

Команда Sauber и швейцарская авиакомпания Edelweiss объявили о продолжении сотрудничества. Edelweiss осталась авиационным партнёром коллектива из Хинвила, и пятый год подряд продолжит перевозить команду на гонки по всему миру.

Логотипы компании размещены на машинах Нико Хюлкенберга и Габриэля Бортолето.

Стефано Баттистон, коммерческий директор Sauber Motorsport: «Мы гордимся продолжением долгосрочного сотрудничества с Edelweiss, которое построено на надёжности, совершенстве и общих ценностях.

Календарь Формулы 1 насыщенный и плотный, поэтому такой партнёр как Edelweiss позволит команде путешествовать с комфортом и уверенностью. Их поддержка имеет решающее значение для наших результатов на трассе, и мы с нетерпением ждём новый незабываемый опыт вместе с нашими болельщиками и гостями».

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