Юки Цунода: Слухи не имеют значения

На днях в немецком издании Auto Motor und Sport вышла статья, в которой говорилось, что в 2026 году напарником Макса Ферстаппена станет Айзек Хаджар, в Racing Bulls дебютирует Арвид Линдблад, а Юки Цунода останется без места в обеих командах.

В Баку журналисты попросили японского гонщика прокомментировать эту информацию, но выяснилось, что Юки не в курсе последних публикаций: «Я не знаю, о каких слухах вы говорите».

Когда ему рассказали, Юки ответил: «Это не имеет отношения к фактам. Я сосредоточен только на том, на что могу повлиять. В аналогичной ситуации год назад я тоже был сосредоточен только на результатах. Если я не ошибаюсь, то говорил те же самые слова.

Слухи – это только слухи. Они не имеют значения, поскольку не являются фактами. Пусть люди сплетничают, а я продолжу придерживаться своего мнения».

Источник