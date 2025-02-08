Перед началом сезона 2025 года Макс Ферстаппен приобрёл новый частный самолёт. Четырёхкратный чемпион мира продал бизнес-джет Falcon 900EX, которым владел с 2020 года, и купил вместо него более дорогой Falcon 8X.

Сообщается, что самолёту изменили стандартную ливрею в соответствии с пожеланиями Ферстаппена – добавили оранжевые полосы и нанесли логотип гонщика. Falcon 8X позволяет совершать беспосадочные перелёты протяжённостью до 11 945 километров. Такая дальность позволит Максу летать на все этапы предстоящего сезона без дозаправок.

В какую сумму обошлась Ферстаппену покупка не сообщается, но рыночная стоимость Falcon 8X в зависимости от года выпуска варьируется в пределах от $39 миллионов (модель 2016 года) до $65,7 миллионов (модель 2024 года).

Ранее в этом году Макс стал обладателем 33-метровой яхты за $15 миллионов.

Источник