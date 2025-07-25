Пиастри: Спасибо команде за отличную машину!

Оскар Пиастри отлично начал уик-энд в Спа – выиграл квалификацию к спринту, причём опередил ближайшего соперника, Макса Ферстаппена, почти на полсекунды.

Оскар Пиастри (1-й): «Это был хороший круг! Правда, когда удалили время моего круга во второй сессии, стало страшновато, но наша машина великолепно работает в течение всего дня. У меня такое чувство, что мне удалось проехать много хороших кругов. Спасибо команде за отличную машину!

Мне очень нравится эта трасса, она вообще у меня самая любимая. Возможно, благодаря этому я отыграл ещё пару десятых. Пилотировать здесь всегда одно удовольствие! Но ещё лучше, когда машина отличается отменной управляемостью – именно так было сегодня.

Не знаю, что мне придаёт уверенность за рулём, но машина с самого первого круга работала, как надо, и я вполне мог на неё положиться. У меня такое чувство, что в последнее время у нас всё в порядке с темпом, хотя о результатах этого не скажешь. Но сегодня и результат порадовал.

Машина Red Bull очень быстра на прямой – по крайней мере, так было на тренировке. Это осложнит нашу жизнь, тем более что Спа, вероятно, самая худшая трасса из всех в плане старта с поула! Но поскольку наша машина способна на отличный темп, и сегодня мне было вполне комфортно за рулём, то будем надеяться, что и завтрашний день сложится удачно».

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