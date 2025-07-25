Сборная Украины по баскетболу повторно одолела Нидерланды в контрольном матче

Следующий спарринг украинцы проведут 2 августа в Хорватии против местной сборной

Сборная Украины по баскетболу проовела в Риге повторный спарринг с командой Нидерландов и вновь одержала победу — 85:81. Как и в первом контрольном матче (90:86), подопечные Айнарса Багатскиса добились четырехочкового перевеса.

Украинцы смотрелись предпочтительнее, контролировали ход игры и, пусть и с небольшим преимуществом, выиграли каждую из трех первых четвертей. Завершающий период был очень напряженным, но сине-желтые не дали сопернику восстановить равновесие.

Самыми результативными в составе победителей стали Андрей Войналович и Владимир Конев — по 12 очков. Всего же по 10 и больше баллов набрали сразу пять наших игроков.

До 30 июля команда Багатскиса продолжит тренироваться в Риге, после чего отправится в Хорватию, где 2 августа проведет спарринг с местной национальной сборной.

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Сборная Украины готовится к поединкам пре-квалификации чемпионата мира-2027. Напомним, команда Айнарса Багатскиса попала в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. В основной раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

Поединки сборной Украины в пре-квалификации пройдут с 6 по 20 августа. Сине-желтые будут играть номинально домашние матчи в Латвии на площадке Олимпийского центра в Риге.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

Контрольный матч

Украина — Нидерланды — 85:81 (24:21, 22:20, 17:16, 22:24)

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