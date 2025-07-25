Победа Аренсмана на 19-м этапе. Итоги Тур де Франс 2025

25 июля на легендарных подъемах Ла-Плань завершился 19-й этап Тур де Франс – 2025. Победителем стал гонщик INEOS Grenadiers Таймен Аренсман, а лидер общего зачета остался неизменным — Тадей Погачар. Материал подготовила редакция euro.com.ua
Быстрые ссылки
Сокращённый маршрут и протесты в Альпах
Организаторы были вынуждены изменить маршрут 19-го этапа по соображениям безопасности. Изначально велогонщики должны были преодолеть 129,9 км между Альбервилем и Ла-Плань, однако зоозащитники и местные фермеры пригрозили акциями протестов. В итоге длина дистанции была сокращена до 93,1 км. Несмотря на короткий маршрут, гонка прошла по горному рельефу, что сделало её напряжённой и динамичной.
Победа Аренсмана и борьба фаворитів
С первых километров этапа команды-производители задали высокий темп. Особенно активны были INEOS, UAE Team Emirates и Visma | Lease a Bike. В решающий момент Таймен Аренсман вырвался вперёд и сумел удержать преимущество до финиша, показав результат 2:46:06. Это его важная победа, которая укрепляет позиции INEOS в командной борьбе. Вторым пересёк финишную черту Йонас Вингегоор, отстав всего на 2 секунды, а третьим стал Тадей Погачар с отставанием в 7 секунд.
Подробная таблица финиша этапа
Ниже приведены результаты топ-15 гонщиков на 19-м этапе:
|Место
|Гонщик
|Команда
|Время
|1
|Таймен Аренсман
|INEOS Grenadiers
|2:46:06
|2
|Йонас Вингегоор
|Visma
|Lease a Bike
|3
|Тадей Погачар
|UAE Team Emirates – XRG
|+0:07
|4
|Флориан Липовиц
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+0:06
|5
|Оскар Онли
|Team PicnIc PostNL
|+1:04
|6
|Феликс Галль
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|+1:34
|7
|Тобиас Йоханнессен
|Uno-X Mobility
|+1:41
|8
|Бен Хили
|EF Education – EasyPost
|+2:19
|9
|Валентен Паре-Пантр
|Soudal Quick-Step
|+3:47
|10
|Саймон Йейтс
|Visma
|Lease a Bike
Общий зачёт: Погачар сохраняет лидерство
После 19-го этапа генеральная классификация остаётся прежней. Словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG) по-прежнему удерживает жёлтую майку, опережая ближайшего преследователя, Йонаса Вингегора, на 4 хвилини 24 секунды. Несмотря на то, что Погачар финишировал третьим, он показал стабильность и готовность к решающим этапам.
Анонс 20-го этапа: испытание холмами
20-й этап Tour de France 2025 пройдёт 26 июля между Нантюа и Понтарльє. Протяжённость маршрута составит 184,2 километра, а суммарный набор высоты — почти 3000 метров. Это горбистая дистанция, которая может существенно повлиять на итоговое положение в генеральной классификации. Ожидается, что команды лидеров снова включатся в агрессивную борьбу с первых километров.
Напряжённая концовка Тура и новые герои
Тур де Франс – 2025 приближается к своему завершению, и каждое очко становится критически важным. Победа Аренсмана на 19-м этапе стала ярким моментом, показав силу INEOS. В то же время Тадей Погачар демонстрирует выдающуюся стабильность, удерживая лидерство на протяжении нескольких этапов подряд. Финальные два дня гонки обещают быть напряжёнными, особенно с учётом профиля трассы и борьбы за подиум. Следим за развитием событий!
Напомним, мы также писали о том, как украинский сумоист Аонисиники лидирует на турнире в Японии.