Победа Аренсмана на 19-м этапе. Итоги Тур де Франс 2025

25 июля на легендарных подъемах Ла-Плань завершился 19-й этап Тур де Франс – 2025. Победителем стал гонщик INEOS Grenadiers Таймен Аренсман, а лидер общего зачета остался неизменным — Тадей Погачар. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Сокращённый маршрут и протесты в Альпах

Организаторы были вынуждены изменить маршрут 19-го этапа по соображениям безопасности. Изначально велогонщики должны были преодолеть 129,9 км между Альбервилем и Ла-Плань, однако зоозащитники и местные фермеры пригрозили акциями протестов. В итоге длина дистанции была сокращена до 93,1 км. Несмотря на короткий маршрут, гонка прошла по горному рельефу, что сделало её напряжённой и динамичной.

Победа Аренсмана и борьба фаворитів

С первых километров этапа команды-производители задали высокий темп. Особенно активны были INEOS, UAE Team Emirates и Visma | Lease a Bike. В решающий момент Таймен Аренсман вырвался вперёд и сумел удержать преимущество до финиша, показав результат 2:46:06. Это его важная победа, которая укрепляет позиции INEOS в командной борьбе. Вторым пересёк финишную черту Йонас Вингегоор, отстав всего на 2 секунды, а третьим стал Тадей Погачар с отставанием в 7 секунд.

Подробная таблица финиша этапа

Ниже приведены результаты топ-15 гонщиков на 19-м этапе:

Место Гонщик Команда Время 1 Таймен Аренсман INEOS Grenadiers 2:46:06 2 Йонас Вингегоор Visma Lease a Bike 3 Тадей Погачар UAE Team Emirates – XRG +0:07 4 Флориан Липовиц Red Bull – BORA – hansgrohe +0:06 5 Оскар Онли Team PicnIc PostNL +1:04 6 Феликс Галль Decathlon AG2R La Mondiale Team +1:34 7 Тобиас Йоханнессен Uno-X Mobility +1:41 8 Бен Хили EF Education – EasyPost +2:19 9 Валентен Паре-Пантр Soudal Quick-Step +3:47 10 Саймон Йейтс Visma Lease a Bike

Общий зачёт: Погачар сохраняет лидерство

После 19-го этапа генеральная классификация остаётся прежней. Словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG) по-прежнему удерживает жёлтую майку, опережая ближайшего преследователя, Йонаса Вингегора, на 4 хвилини 24 секунды. Несмотря на то, что Погачар финишировал третьим, он показал стабильность и готовность к решающим этапам.

Анонс 20-го этапа: испытание холмами

20-й этап Tour de France 2025 пройдёт 26 июля между Нантюа и Понтарльє. Протяжённость маршрута составит 184,2 километра, а суммарный набор высоты — почти 3000 метров. Это горбистая дистанция, которая может существенно повлиять на итоговое положение в генеральной классификации. Ожидается, что команды лидеров снова включатся в агрессивную борьбу с первых километров.

Напряжённая концовка Тура и новые герои

Тур де Франс – 2025 приближается к своему завершению, и каждое очко становится критически важным. Победа Аренсмана на 19-м этапе стала ярким моментом, показав силу INEOS. В то же время Тадей Погачар демонстрирует выдающуюся стабильность, удерживая лидерство на протяжении нескольких этапов подряд. Финальные два дня гонки обещают быть напряжёнными, особенно с учётом профиля трассы и борьбы за подиум. Следим за развитием событий!

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