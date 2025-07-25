Джейку Полу разрешили провести бой за титул чемпиона мира. Но есть условие

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Известный американский блогер, шоумен и боксер Джейк Пол получил разрешение провести бой за титул чемпиона мира. Об этом сообщило издание Boxing Scene.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал единственное условие, при котором американец сразиться за пояс. Он должен победить в следующем поединке соперника, который входит в топ-15 рейтинга крузервейта.

Последний раз Джейк выходил на ринг в ночь на 29 июня, когда одолел экс-чемпиона мира из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего. После этой победы Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в обновленном рейтинге поставила Пола на 14-е место.

Мировые боксерские организации заинтересованы в продвижении американца, так как он «привлекает внимание к этому виду спорта». Стоит отметить, что многие промоутеры, эксперты и болельщики недовольны появлением шоумена в рейтингах.

Ранее влиятельный саудовский функционер Турки Аль-Шейх раскритиковал WBA из-за того, что Пол не побеждал сильных соперников, но оказался в топ-15 дивизиона.

sport.ua