Украинец лидирует на турнире по сумо в Японии

Украинский борец сумо Данило Явгусишин, выступающий под японским именем Аонисики Арата, уверенно занимает первое место на июльском турнире в Нагое, одном из шести крупнейших профессиональных соревнований по сумо в Японии. 21-летний спортсмен одержал уже 11 побед в 13 схватках, демонстрируя стабильную и впечатляющую форму. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Одной из самых громких побед Явгусишина на этом турнире стала победа над действующим йокодзуной Томокацу Хосьорю — борцом высшего ранга, родом из Монголии (настоящее имя — Суґарраґчаагійн Бямбасурен). Эта победа принесла украинцу первую в карьере золотую звезду кінбоші — награду за победу над чемпионом турнира, которая присуждается далеко не каждому борцу.

На данный момент Явгусишин занимает ранг Маэгасира 1, что соответствует пятому уровню в профессиональной иерархии сумо. В своей 13-й встрече, состоявшейся 25 июля, он уверенно вытолкнул за пределы дохьо (боевого круга) 31-летнего японца Дайки Ичаямамото, у которого до этого было 9 побед в 12 поединках.

Следующим соперником Аонисики станет ещё один сильный японец — Ная Куасано, у которого 10 побед и 3 поражения. Именно Куасано выиграл два предыдущих турнира — мартовский и майский, что делает предстоящую схватку принципиальной и крайне важной в борьбе за титул.

Кроме Явгусишина, на турнире успешно выступает и другой украинский сумоист — Шиши Масару, в миру Сергей Соколовский из Мелитополя (Запорожская область). В своей 13-й встрече он одержал пятую победу, победив монгольского спортсмена Манпеи Томашого (Эрденебилегийн Энхманлай). Пока что Шиши находится в середине таблицы. Напомним, что в январе этого года он стал победителем турнира в Токио, где, среди прочих, сумел одолеть и Аонисики.

Обе победы украинских сумоистов на столь престижном японском турнире подтверждают высокий уровень подготовки наших спортсменов и их способность конкурировать на мировой арене даже в самых традиционных для Японии видах спорта.

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