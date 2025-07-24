Влада Харькова — чемпионка мира по фехтованию

Украинская шпажистка Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию, выиграв индивидуальный турнир в Тбилиси. Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Как уточняет «Суспільне», в финале Харькова встретилась с титулованной соперницей — эстонкой Катриной Лехис, бронзовой призёркой Олимпийских игр в Токио и чемпионкой Европы 2018 года.

По ходу поединка украинская спортсменка сохраняла преимущество, однако в концовке разрыв сократился до одного укола. Судьба титула решилась на приоритете: финальный счёт 15:14 в пользу Харьковой.

Таким образом, Влада Харькова стала пятой украинкой, которая выигрывала чемпионат мира по фехтованию. До неё золото в индивидуальной шпаге завоёвывала только Наталия Конрад в 2003 году.

До нынешнего турнира лучшим результатом Харьковой на мировом уровне было 24-е место, показанное в 2022 году. Теперь на её счету уже два крупных титула — чемпионка Европы (2022) и чемпионка мира (2025).

По итогам первого соревновательного дня чемпионата мира-2025 Украина возглавляет медальный зачёт вместе с Гонконгом. Представитель азиатской сборной Раян Чой выиграл золото в мужском турнире на рапирах.

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