Стефанос Циципас накануне расставания с тренером Иванишевичем: “Очень трудно иметь в команде диктаторов и людей, которые говорят негативно”

Греческий теннисист пообщался с журналистами незадолго до объявления новости о завершении сотрудничества с Гораном Иванишевичем.



Экс-ракетка мира в эти дни находится дома, где успел принять участие в благотворительном мероприятии в Olympico Padel Club в Глифаде. Там с ним смогла пообщаться греческая пресса, которая спросила его о визите домой, травме спины и работе над своей формой. Напомним, что Стефанос Циципас проиграл в первом круге на Уимблдоне, а позже в СМИ начали обсуждать слухи о его расставании с Паулой Бадоссой.

“Я не имею возможности приезжать сюда очень часто, и когда я могу снова увидеться со своими близкими, это придает мне эмоциональной энергии, – сказал он. – Сейчас я нахожусь в Монако большую часть недель, когда не играю, и каждый раз, когда приезжаю сюда, чувствую потребность приезжать еще чаще. Чувствую, что это меня очень наполняет, чувствую любовь людей, любовь моей семьи, вспоминаю снова свои детские годы, переживаю их снова… Это секрет жизни! Это нельзя заменить ничем другим”.

На вопрос о своем физическом состоянии и проблемах со спиной и поясницей он ответил: “Я чувствую себя лучше. Я верю, что если буду продолжать в таком темпе и продолжу свои тренировки… Потому что они очень важны и держат меня в форме, я ежедневно уделяю 3-4 часа работы, чтобы восстановиться. Поэтому, если я буду продолжать это и делать это с правильным настроем каждый день, я верю, что снова достигну того, чего заслуживаю”.

После того, как он хорошо провел время на Кубке Хопмана, развлекся с друзьями в Греции, чувствует ли он, что оставил позади плохие дни? “Я бы сказал, что да, последние недели моей жизни состоят в основном из положительных моментов и моментов, когда я чувствую, что взрослею и заполняю те пробелы, которые ощущал в течение очень долгого времени в прошлом. В целом было много давления и стресса. Я не понимал этого, пока не принял несколько важных решений. Сейчас я чувствую значительное облегчение. Я также чувствую себя ближе к 15-летнему Стефаносу, когда он начинал играть в теннис. Я ближе к этой версии себя, чем раньше”.

Вспоминая прошлогодний инцидент с отцом, он дал понять, что Апостолос вернет себе более важную роль в его команде. “Мы обсудили это, с моей стороны я должен был извиниться, потому что это была моя большая ошибка. Мы нашли новый способ общения и способ, которым будем разговаривать друг с другом, чтобы такие вещи больше не повторялись и не создавали таких напряжений. Я люблю своего отца всем сердцем, и то, что он сделал за последние годы – это действительно восхитительно. Он помогал мне в трудные моменты, в самые успешные и лучшие моменты, моя семья всегда была рядом. Я не хочу быть далеко от него. Возможно, напряжение снова возникнет, в том смысле, что я снова начну чувствовать себя перегруженным, но таких отношений, которые у меня с отцом, я нигде больше не найду”.



Когда же Циципаса спросили, нашел ли он теперь нужный настрой для тенниса, его ответ греческие журналисты расценили как шпильку в адрес тренера Горана Иванишевича, который публично раскритиковал его подготовку и отношение.

“Когда я работаю с правильными людьми, с людьми, которых я выбираю и которые заставляют меня чувствовать себя комфортно, настроение есть. «Комфортно» – не значит, что я прекращаю тренировки, когда захочу, или говорю тебе, сколько упражнений я хочу сделать. Это просто означает, что мы с этими людьми имеем общую линию, они знают, как тяжело мы работаем и чего хотим достичь благодаря нашему труду, но также поддерживают дружескую атмосферу во всем этом.

Очень трудно иметь диктаторов и людей, которые говорят негативно и которых ты не чувствуешь рядом с собой как семью. Возможность построить семью из таких людей, которые не только будут сотрудничать с тобой в теннисе, но и останутся твоими друзьями после окончания карьеры, – это то, что я действительно хочу построить. Например, я хотел бы иметь своего тренера Фреда (Лефревра) рядом до конца своей жизни. Он не просто человек, который будет со мной в течение следующих 10 лет, он – член моей семьи”.

Позже в соцсетях Стефанос Циципас опубликовал заявление, что завершает работу с Гораном Иванишевичем, с которым проработал менее 2 месяцев. Циципас планирует вернуться на корты тура на Мастерсе в Торонто.

btu.org.ua