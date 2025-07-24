Езерский: Склоняюсь к тому, что Шахтер возьмет верх над Бешикташем

Бывший игрок "Шахтера" Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча "горняков" с "Бешикташем" во втором раунде квалификации Лиги Европы.

"Одним из "козырей" донецкой команды является то, что их новый руководитель турецкий специалист Арда Туран прекрасно знаком с сильными и уязвимыми местами "Бешикташа". Конечно, он постарается настроить подопечных так, чтобы они создали как можно больше проблем хозяевам. Еще одно преимущество "Шахтера" в том, что "Бешикташ" ограничивался только контрольными матчами, тогда как "горняки" уже провели в последнее время два официальных поединка – с финским "Ильвесом". А это существенная разница.

Также, на мой взгляд, у "Шахтера" более сбалансированный состав, важно, что игроки уже привыкли к требованиям амбициозного Турана.

Что касается "Бешикташа", то, конечно, им гарантирована безумная поддержка 12-го игрока – болельщиков. Но у "Шахтера" достаточно опытных футболистов, для которых переполненные гостевые трибуны только служат стимулом прыгнуть выше головы.

Я склоняюсь к тому, что "горняки" возьмут верх – 1:0", – сказал Езерский для Sport.ua.