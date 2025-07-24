Промоутер выбрал следующего соперника для Усика. Это будет бой за наследие

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Дэвид Хиггинс, промоутер новозеландского боксера Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), высказался о будущем сопернике украинца Александра Усика (24-0, 15 КО):

«Если Усик решит поставить наследие на первое место и сохранить статус абсолютного чемпиона, то следующим будет бой с Паркером. Но Усик может выбрать другой поединок, более денежный.

Боксеры-супертяжеловесы такого уровня должны стремиться стать объединенным чемпионом дивизиона. Именно поэтому Джозеф боксирует. Поэтому он надеется следующим провести бой против Усика. Я думаю, что следующий бой Паркера, скорее всего, будет большим, возможно, за титул чемпиона мира, и будет ли это поединок с Усиком, зависит от Александра.

Невозможно не уважать то, чего Усик достиг в боксе. Он покорил крузервейт, выиграл олимпийское золото, а теперь он покорил и хэвивейт. Он, возможно, величайший боксер всех времен».

Ранее сам Джозеф Паркер заявил о готовности драться с Александром Усиком.

sport.ua