Украинские Атаманы. Как сложилась судьба боксеров. Часть 3

Федерация бокса Украины

В 2015 году состав снова обновился. Ростер покинуло несколько ведущих боксеров, среди которых Дмитрий Митрофанов, Олег Прудкий, Иван Голуб, Азат Усеналиев и Денис Беринчик. Им на смену пришли молодые и перспективные спортсмены, что не могло не сказаться на результатах. К тому же, WSB изменила систему выхода в плей-офф, куда попадали не четыре коллектива, а три.

Начало получилось обнадеживающим: четыре победы в пяти матчах. Украинцы одолели мексиканцев (4:1), британцев (3:2), китайцев (3:2), алжирцев (3:2) и неожиданно уступили марокканцам (2:3).

А дальше – с конца февраля по начало марта – наступил едва ли не худший период в истории команды: три подряд проигрыша. И если всегда мощным кубинцам уступили 2:3, то от россиян и мексиканцев были шокирующие 0:5.

Победами над британцами и китайцами (оба раза 4:1) получилось исправить турнирное положение, однако дальше – снова поражение от представителей Марокко (2:3).

«Атаманы» больше не имели права на ошибку. Для выхода в следующий раунд нужно было выигрывать три последних встречи. С аутсайдерами – алжирцами – проблем не было: 5:0. Потом – реванш над россиянами: 3:2. В последнем противостоянии нужно было чудо, ведь в соперниках – «Кубинские Укротители», которые до этого выиграли 13 из 13-ти матчей. К сожалению, чуда не произошло. В Гаване украинцы не имели шансов на успех: 0:5.

В итоге, «Атаманы» стали 4-ми в группе и лишь на одно очко отстали от мексиканцев. Впервые в истории наша команда не сумела выйти в плей-офф.

Украинские Атаманы: от Шабранского до Усика. Часть 1

С сезона-2013/2014, о котором мы рассказывали во второй части, остались Роман Руденко, Максим Шнякин, Денис Шкарубо, Николай Буценко, Павел Ищенко, Евгений Барабанов, Тарас Головащенко, Александр Ганзуля, Александр Хижняк, Денис Пояцика, Егор Плевако и Виктор Выхрист.

Вспомним новичков сезона-2015

Денис Козарук

Представитель Винницкой области провел два сезона в «Атаманах» и параллельно успешно выступал на внутренних соревнованиях, где регулярно попадал в призеры всеукраинских турниров. По завершении карьеры тренирует юных боксеров в городе Городок (Хмельницкая область).

Назар Куротчин

5-кратный чемпион Украины по боксу в первом легчайшем весе (2012, 2015, 2016, 2017, 2018) также два сезона защищал цвета «Атаманов». Далее пробовал свои силы на чемпионате Европы-2017 и чемпионате мира-2017, а также на Европейских играх-2019, где успеха не имел. Последний бой провел в 2021 году. Сейчас – тренер по боксу во Львове.

Дмитрий Замотаев

2015 год стал прорывным для уроженца Запорожья. Кроме дебюта в «Атаманах», были еще бронзовые медали чемпионата мира и Европейских игр. В 2017 на 2022 годах Замотаев также брал «бронзу», но уже на чемпионатах Европы. В мае прошлого года у Дмитрия не получилось завоевать олимпийскую лицензию, а в декабре он завершил карьеру в 29 лет.

Максим Фатич

В 2015-2018 годах стабильно попадал в призеры чемпионата Украины. В 2019 году поехал на чемпионат мира в рф, где в 1/16 финала уступил представителю Турции. Сейчас – тренер по боксу в родном Николаеве.

Игорь Сопинский

Бронзовый призер чемпионата Украины-2016, боксировал до 2019 года включительно, после чего исчез с радаров. Известно, что еще во время спортивной карьеры работал саунд-продюсером электронной музыки.

Денис Ящук

Провел один сезон в «Атаманах», где был резервным выбором после Максима Фатича и Игоря Сопинского. Во время полномасштабного вторжения рф вступил в ряды ВСУ. В конце августа 2024 года стало известно о гибели боксера.

Омурбек Малабеков

Провел в составе «Атаманов» сезон. После этого боксировал до 2020 года, а позднее начал тренерскую карьеру в родном Кыргызстане.

Олег Довгун

После двух сезонов в «Атаманах» перешел в профессионалы, где с 2017 года выиграл все 16 поединков. Владеет поясом американской боксерской федерации WBA NABA. Следующий бой проведет 19 июля 2025 года в Вашингтоне, но соперник еще неизвестен.

Юрий Шестак

Сделал успешную карьеру в любителях. В 2016 году выиграл чемпионат Украины, затем – домашний чемпионат Европы в родном для боксера Харькове. В 2022 году взял «бронзу» европейского первенства. До сих пор продолжает боксерскую деятельность, в прошлом году стал спарринг-партнером Дениса Беринчика.

Владислав Ветошкин

Завершив выступления в «Атаманах», продолжил боксировать на всеукраинском уровне. В 2021 году выиграл национальное первенство в категории до 57 кг.

Иван Соловьев

В 2015 году дошел до финала Кубка Украины, однако в «Атаманах» был резервистом. 7 ноября 2021 года боксер в Одессе пересекал трамвайные пути в неположенном месте и попал под колеса транспортного средства. Водитель трамвая успел нажать на тормоз, однако избежать столкновения не получилось. От полученных травм спортсмен скончался на месте в 26-летнем возрасте.

Виктор Славинский

Уроженец Заселья (Николаевская область) совмещал две спортивные дисциплины и в 2016 году стал чемпионом мира по кикбоксингу К-1. Однако решил заниматься исключительно боксом и переехал в Лос-Анджелес, заключив контракт с промоутерской компанией LVL Boxing. Сначала набивал рейтинговые очки и одержал 11 побед, однако дальше были поражения от американца Васкеса и мексиканца Гарсии. Последнее произошло 23 марта 2025 года.

Игорь Магурин

С 2016 года начал путь к профессиональной карьере и уже в 2018 году завоевал вакантный пояс IBA, сумев победить итальянца Даниэле Лимоне. В 2020 году Магурин должен был проводить бой за пояс WBC International Silver с итальянцем Михаэлем Магнези, однако поединок был отменен из-за пандемии. С тех пор Игорь больше не выходил в ринг.

Дмитрий Черняк

Остался в любителях и успешно выступал на всеукраинском уровне. В 2021 году стал серебряным призером чемпионата Украины в весовой категории до 60 кг, а через год – уже чемпионом.

Дмитрий Гринченко

Боксировал до 2020 года, после чего пробовал себя в политике и баллотировался в Кременчугский районный совет от партии «Батькивщина». Сейчас – тренер по боксу в городе Дергачи (Харьковская область).

Мгер Оганесян

В 2016 году стал чемпионом Украины в категории до 64 кг. Впоследствии поехал на чемпионат Европы, но сразу же уступил англичанину Люку МакКормаку. Чем занимается сейчас – неизвестно.

Виктор Петров

Сделал неплохую карьеру в любителях. Бронзовый призер чемпионата Украины (2015, 2018, 2019), бронзовый призер Европейских игр (2015), серебряный призер чемпионата Украины (2017), чемпион Украины (2021, 2022), участник чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2022. В октябре 2024 года повесил перчатки на гвоздь.

«Одна из причин, почему я завершил свою спортивную карьеру, – потеря мотивации. Для достижения высоких результатов спортсмены должны иметь четкие цели и стимулы для развития, как участие в чемпионатах мира и Европы. Однако из-за решения руководства IBA допустить к этим соревнованиям спортсменов из стран-агрессоров украинские боксеры вынуждены отказываться от участия, что фактически лишает их права на соревновательный процесс», – рассказал Петров в интервью «Суспільному».

Богдан Шелестюк

Первый сезон в составе «Атаманов» стал последним для боксера в карьере. Богдан сначала планировал попробовать отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и, возможно, перейти на профи-ринг, однако впоследствии передумал и решил стать тренером.

Олег Зубенко

В 2016 году переехал в США, где и живет до сих пор. Выходил в ринг до 2021 года и имеет статистику в виде трех побед, одного поражения и ничьей. Сейчас работает тренером в Лос-Анджелесе.

Сергей Богачук

Провел два сезона в «Атаманах», где в начале 2016 года победил чемпиона мира и олимпийского чемпиона – кубинца Роньеля Сотолонго. После этого украинец привлек к себе внимание профессиональных промоутеров и уже в следующем году начал выступления на профи-ринге. С тех пор выиграл 25 из 27-ми поединков. До поражения в 2024 году от американца Верджила Ортиса владел поясом WBC. 17 мая 2025 года единогласным решением судей победил Майкла Фокса в Лос-Анджелесе.

Ярослав Самофалов

После «бронзы» Европейских игр-2015 не смог пройти отбор на Олимпиаду-2016 и выбыл из чемпионата мира в 1/8 финала, уступив будущему чемпиону – кубинцу Роньелю Сотолонго. После этого продолжал боксировать на любительском уровне до 2024 года. С 2022 года проживает в Германии, где работает тренером.

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Игорь Нестеров

Параллельно был боксером и кикбоксером. В последней дисциплине был вице-чемпионом мира. После непродолжительного периода в составе «Украинских Атаманов» решил сосредоточиться именно на кикбоксинге.

Хуршид Норматов

После сезона в «Атаманах» представитель Узбекистана начал профессиональную карьеру в США. На сайте BoxRec отмечается, что последний бой Хуршид проводил в 2020 году. В 2022 году Норматов должен был встретиться с американцем Верноном Брауном, однако последний получил травму, и поединок был отменен.

Арсен Ризун

В 2016 году завоевал бронзовую медаль Кубка Украины в категории до 81 кг. После этого еще боксировал на всеукраинском уровне и постепенно перешел к работе тренером. Сейчас работает в Ирпенской ДЮСШ.

Валерий Харламов

Одессит параллельно с боксерской карьерой начал тренерскую. Произошло это в 2015 году. Выходил в ринг до 2021 года включительно, потом сосредоточился на тренерстве.

Эльшод Расулов

Узбекский боксер сделал качественную карьеру в любителях. 3-кратный призер чемпионатов мира, 2-кратный чемпион Азии и Азиатских игр, трижды участник Олимпийских игр. Провел сезон в «Атаманах» и в 2016 году повесил перчатки на гвоздь.

«Занимался другой работой и отдыхал от спорта почти три года. Потом предложили возглавить женскую сборную Узбекистана по боксу. Я колебался, ведь мне тренерство нравилось с детства, но это очень тяжелая профессия, поэтому по завершении карьеры я не хотел идти в наставники. Однако сейчас увлекаюсь тем, чем занимаюсь. Относительно профессионального бокса. В 2010 году мне звонил с предложением Эгис Климас, однако у меня никогда не было желания идти в профи», – признался Расулов в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялимова».

Геворг Манукян

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2015 году стал бронзовым призером чемпионата мира и серебряным – Европейских игр. Далее не смог квалифицироваться на Олимпийские игры-2016 и завершил карьеру. В марте 2025 года Манукян вернулся в спорт. В рамках шоу Top Boxing Generation дебютировал в профессиональном боксе и одержал досрочную победу над Александром Стадником.

«Еще в 2017 году мне предлагали боксировать в профессионалах, но не было желания. Во-первых, я был уставшим, во-вторых, как я уже говорил, не было большого желания, в-третьих, не было возможности в финансовом плане еще боксировать в любителях. Нужно было на что-то жить. Почему вернулся? Потому что есть ощущение, что могу и хочу стать чемпионом в профессионалах – это совсем другой бокс. Чем занимался эти 7 лет? Наладил свои семейные дела, женился, родилась дочь. Сделал себе небольшой бизнес в цветочной сфере, работал 4 года, потом началась полномасштабная война с россией. Сейчас со своим очень близким человеком занимаемся деятельностью на благо ВСУ», – рассказывал боксер в интервью Sport.ua.

Тарас Неудачин

До 2019 года боксировал в любителях, далее перешел в профи. Первые три поединка провел в Южной Африке, где одержал победы. Потом более 5 лет не выходил на ринг. 25 февраля 2025 года в Ужгороде возобновил профессиональную карьеру, победив Алексея Гаврутенко.

Алексей Жук

Продолжает выступать на родине. В сентябре 2024 года уступил Виталию Стальченко в поединке за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в тяжелом весе (до 90,7 кг). В июне 2025 года планирует выступить на турнире памяти Михаила Завьялова в Киеве.

Дмитрий Лисовой

Успешно выступал на всеукраинском уровне. Трижды серебряный призер чемпионата Украины (2015, 2016, 2017) и бронзовый призер в 2018 году. Был спарринг-партнером Александра Усика. 17 марта 2020 года Лисовой погиб в автокатастрофе под Киевом. Боксеру было 22 года.

Владислав Сиренко

После сезона в «Атаманах» переехал в США, где познакомился с Эгисом Климасом и стал спарринг-партнером Александра Усика. Впоследствии помогал готовиться к поединкам россиянину Поветкину. В дальнейшем перебрался в Южную Африку и начал тренироваться под руководством Джеймса Али Башира. Именно в ЮАР начал профессиональную карьеру, где и выиграл первые три поединка. Потом заключил контракт с немецкой промоутерской компанией Faecher Sport Management и переехал в Германию. С тех пор Сиренко одержал победы во всех 22 поединках, 19 из которых нокаутом.

В феврале 2025 года дал эксклюзивное интервью Sport.ua, в котором рассказал о будущих планах.

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Продолжение следует…

Игорь ЯВКИН

sport.ua