Эдди ХИРН: «Выиграет бой очень легко. Он не дурак»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о мегафайте между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Недавно виделся с Кроуфордом – он был очень уверен. В его голове нет варианта, что он проиграет этот бой. Теренс думает, что выиграет бой очень легко, а он не дурак – ему можно верить. Однако мы все знаем, что Альварес может показать совсем другой, более высокий уровень. Но все же я думаю, что подвижность Кроуфорда станет большой проблемой для Канело», – сказал Хирн.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 12 сентября. Ранее Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика.

sport.ua