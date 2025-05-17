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Футбол

Вест Хэм – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Вест Хэм – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • "Лесники" продолжают питать надежды на Лигу чемпионов, несмотря на недавние результаты команды. "Ноттингем Форест" должен в этом матче только побеждать. Параллельно “Вест Хэм” борется разве что за престиж. Однако и от второй победы подряд подопечные Поттера явно бы не отказались.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Setanta Sports. Посмотреть его можно будет на OTT-платформе MEGOGO. Начало – 18 мая в 16:15.

    Вест Хэм – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига, 37 тур

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Вест Хэм – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Вест Хэм – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Вест Хэм – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Вест Хэм – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу Вест Гем – Ноттінгем Форест Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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